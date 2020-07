Үндэсний их баяр наадмыг тохиолдуулан АНУ-ын ТНБД М.Помпео мэндчилгээ дэвшүүлэв.

Тэрээр, “АНУ-ын Төрийн нарийн бичгийн дарга М.Помпео,

АНУ-ын Засгийн газрын нэрийн өмнөөс 2020 оны 7 дугаар сарын 11-ний өдөр эхэлж буй баяр Наадмыг тохиолдуулан Монголын ард түмэнд сайн сайхны ерөөл дэвшүүлье.

АНУ, Монгол Улс нь стратегийн түншүүдийн хувиар болон гуравдагч хөршийн бодлогын хүрээнд нийтлэг сонирхол, хүний эрх, эрх зүйт ёсыг дээдлэх зэрэг хамтын ардчилсан үнэт зүйлсэд тулгуурласан бат бөх түншлэлийг хөгжүүлж байна.

Энэхүү тэмдэглэлт баярын өдрөөр Монголын ард түмэнд сайхан наадахыг хүсье” гэжээ.

“Michael R. Pompeo, Secretary of State

On behalf of the Government of the United States of America, I extend my best wishes to the people of Mongolia on the opening of the Naadam festival on July 11.

As strategic partners and Third Neighbors, the United States and Mongolia enjoy a strong partnership bound by common interests, shared democratic values, and respect for human rights and the rule of law.

On this occasion for celebration, I wish the people of Mongolia a wonderful Naadam.”